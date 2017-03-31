На вихідні у Львові синоптики обіцяють до 20 градусів тепла

Завтра у Львові очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 6° тепла, вдень 18 – 20° тепла.

2 квітня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі південний, 3 – 8 м/с, вдень південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

3 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер вночі південно-західний, 5 – 10 м/с, вдень північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

4 квітня часом невеликий дощ. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 11 – 16° тепла. 5 квітня місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 12 – 17° тепла.

6-8 квітня часом невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 8-14° тепла. 9-10 квітня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.