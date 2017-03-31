На Львівщині працівник суду підробляв рішення

Служителю Феміди за такі оборудки світить позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Прокуратура Львівської області здійснювала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою начальника відділу одного із судів Львівської області у вчиненні службового підроблення та незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.376-1 КК України.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Як встановлено під час розслідування, вказаний працівник Феміди склав і видав завідомо неправдиві ухвали суду у вигаданій справі, що мали імітувати судовий розгляд. Більше того, підозрюваний видав рішення суду про визнання за підприємством права власності на комплекс будівель загальною вартістю більше 200 млн грн, а також вніс тексти вказаних підроблених судових рішень до автоматизованої системи документообігу суду.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до Личаківського районного суду м. Львова.