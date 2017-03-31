На аукціоні унікальних портретів літніх людей у Львові зібрали понад 90 тисяч гривень (ФОТО)

У Львові відбувся благодійний аукціон «Дзеркало душі»

З молотка пішло близько трьох десятків унікальних портретів літніх людей із немовлятами на руках авторства майстра психологічного фотопортрету Вікторії Істоміної. Усі бабусі і дідусі, які взяли участь у фотопроекті, – самотні. Вони живуть у Львівському геріатричному пансіонаті (вул. Медової Печери, 71). Під час аукціону вдалося акумулювати 91 670 гривень. Ці кошти передадуть у геріатричний пансіонат – для оновлення прально-дезінфекційної частини, яка зараз перебуває у вкрай неналежному стані. Загалом на цю справу потрібно близько 300 тисяч гривень.

Гасло фотопроекту «Дзеркало душі» – «Шануй старість – бо це твоє майбутнє». Автор проекту – львівський фотограф, портретист Вікторія Істоміна.

«Відвідавши Львівський геріатричний пансіонат, ми зрозуміли, що літні люди – вразливі, як діти, – розповідає фотограф. – Вони часто плачуть і скаржаться. Життя зробило їх беззахисними… Найнеобхіднішим для цих бабусь та дідусів є щирі емоції та звичайна людська увага. Це й наштовхнуло на ідею створити проект «Дзеркало душі». Від народження до старості – лише одна світлина… Дитинка, навіть не рідна, на руках у літньої людини – як промінчик сонечка. І коли ці обоє опиняються перед об’єктивом камери, то чітко видно, які вони беззахисні: одні – перед майбутнім, інші – перед минулим… Тож і одні, і інші потребують того ж – нашої турботи».

Літнім людям, які взяли участь в унікальному фотопроекті Вікторії Істоміної, – від 72 до 93 років. А майже всім немовлятам – до рочку. Одній дитинці, яка стала моделлю, – усього-на-всього півтора місяці. Рекордна сума, за яку продали один із портретів-лотів, – 9 тисяч гривень.

Ціль проекту «Дзеркало душі» – нагадати людям про моральні цінності, які суспільство починає нівелювати: людяність, милосердя, співчуття, взаєморозуміння… Старість чекає кожного із нас. Тому важливо пам’ятати про те покоління, яке нас виховало та дало життя. Батьки, рідні чи просто пересічні жителі твого міста – усі заслуговують на повагу та ввічливість.

Організатори фотопроекту «Дзеркало душі» закликають усіх небайдужих також долучитися до доброї спільної справи – підтримати самотніх стареньких і покращити їхній побут. Рахунок для благодійних пожертв (рахунок – гривневий):

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