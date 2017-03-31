Львів’ян запрошують долучитися до доброчинної акції «Благодійна верба»

Акція спрямована на підтримку соціального служіння капеланства

У Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) до Квітної Неділі з 2 квітня 2017 р. Б. розпочинається доброчинний продаж букетів із вербної лози на підтримку благодійних проектів «Фундації св. Миколая» для душпастирства військових, сиріт, студентів і в’язнів. Про це інформує Капеланство.info.

Придбати букет можна в інформаційному центрі храму. Кожен, хто придбає лозу із патріотичною символікою, допоможе втілити добрі справи для добра Церкви та України.

Довідка. «Фундація св. Миколая» покликана реалізовувати проекти, що пов’язані із капеланським служінням серед військових, дітей-сиріт, студентів та в’язнів. Зокрема, завдяки фонду стали можливими паломництва військових та курсантів до святих місць, дні духовної віднови для учасників АТО, проведення таборів для сиріт та студентів.

Отримали підтримку сім’ї біженців із Луганська та Донецька, а також допомогу потребуючі (діти з особливими потребами, постраждалі в результаті ДТП і малозабезпечені родини).

Це також підтримка студентського театру «САД» та студентської англомовної школи.

Це щоденна духовна опіка бійців АТО на Яворівському полігоні, та проведення для них екскурсій до м. Львова та святих місць.

Також завдяки Фундації для українських воїнів, які перебувають у зоні АТО, закуповують вервички, медалики, хрестики, друкують іконки та буклети з молитвами.