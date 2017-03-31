Екологи провели пробне «лікування» каштанів на території парку імені Івана Франка

Про це інформує Управління екології ЛМР

Аби зберегти дерева породи кінський каштан звичайний Aesculus hippocastanum (Sapindales, Sapindaceae), враховуючи рекомендації науковців кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету ім. Івана Франка, ЛКП «Зелений Львів» спільно з управлінням екології та ландшафтного планування ЛМР сьогодні, 31 березня, проведено пробні заходи із застосування речовини, яка має полікувати дерева від захворювання мінуючою міллю на території парку ім. Івана Франка.

За підсумками спостережень за деревами фахівці вирішуватимуть, чи є доцільним подальше застосування речовини на території міста.

Зауважимо, проблема захисту кінського каштану від мінуючої молі актуальна нині практично в усіх країнах Європи. В Україні каштанова мінуюча міль була вперше ідентифікована в 2002 році. До цього часу вона широко розповсюдилася по західному регіону країни, де вже сформувалися вогнища з високим вмістом шкідника. Вогнища каштанової мінуючої молі в центральних регіонах країни розцінювали як антропогенну інвазію.

Засоленість і сухість ґрунту, загазованість та інші негативні чинники, які властиві урбанізованим ландшафтам, підсилюють шкоду, яку спричиняє каштанова міль. Формування стійких вогнищ шкідника з високою щільністю популяції в урбанізованих ландшафтах за відсутності рекомендованих профілактичних заходів може призвести до щорічної 100% дефоліації каштанів, що послаблює дерева і може призвести до їх загибелі.