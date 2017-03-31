Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 31 березня о 08:56 у Львові на тел. 103 надійшла інформація від групи туристів із скаргами на поганий стан здоров’я. 10 осіб із туристичної групи під час заселення в хостели м. Львова на пл. Ринок, на пл. Соборній, на вул. Театральній звернулись із скаргами на погіршення стану здоров’я.

Після прибуття бригад швидкої медичної допомоги та надання першої медичної допомоги, 8 осіб від госпіталізації відмовились, двоє з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовані в 2 інфекційну лікарню, а саме: хлопець 1987 року народження, громадянин Ірландії; дівчина 1996 року народження, зареєстрована в м. Київ.

Причини події – з’ясовують.

Нагадаємо, студенти приїхали до Львова з Києва. Як стало відомо зі слів потерпілих, вони почали почувати себе погано ще у потязі. Це туристична група міжнародної організації ESTIEM при Київському політехнічному інституті, які мандрують Україною. 30 березня вони вирушили з Києва, де повечеряли в одному з закладів харчування.