Державно-приватне партнерство ВПУ №1 м. Рівного із знаним виробником лакофарбових матеріалів

У четвер, 30 березня, у Вищому професійному училищі №1 м. Рівного відбулася прес-конференція, на якій учасники обговорювали питання модернізації професійної освіти до реальних потреб економіки. У заході взяли участь представники Міністерства освіти та науки України, обласної державної адміністрації, Рівненської міської ради, компанії «Снєжка-Україна» та Вищого професійного училища №1 м. Рівне.

Начальник відділу взаємодії із соціальними партнерами та виробництвом Міністерства освіти та науки України Сергій Коваленко, зокрема підкреслив: «Уряд приділяє значну увагу розвитку професійно-технічної освіти в Україні, і у 2016-2017 роках як освіта в цілому, так і професійно-технічна освіта є в пріоритеті діяльності Уряду. Професійна освіта найбільше інтегрована в економіку і не може розвиватися без тісної співпраці як з роботодавцями, так і з виробниками, у конкретному випадку сьогодні з виробником будівельних виробів, який володіє сучасними матеріалами, новітніми технологіями, сучасними практиками їх використання. І, відповідно, це дає можливість застосовувати такі матеріали і технології у навчальному виробничому процесі навчальних закладів, що значно підвищує якість підготовки учнів».

У рамках прес-конференції на базі Вищого професійного училища №1 м. Рівне відбулося урочисте відкриття сучасного навчально-практичного центру «Śnieżka». У центрі учні отримають унікальну можливість опанувати новітні будівельні технології та матеріали від знаного виробника лакофарбової продукції ТзОВ «Снєжка-Україна». Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко зауважив: «Відкриття навчально-практичного центру у ВПУ №1 м. Рівне продемонструє приклад для інших навчальних професійних закладів, як потрібно налагоджувати співпрацю на ринку».

За словами заступника начальника, начальника відділу професійно-технчічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської ОДА Петра Коржевського, відкриття навчально-практичного центру у ВПУ №1 у м. Рівне є яскравим прикладом приватно-громадського соціального партнерства, а для системи профтехосвіти найголовніше – це збереження людського капіталу. Тому для цього необхідно змінювати умови навчання учнів та умови праці викладачів та майстрів, щоб бути привабливими на ринку надання освітніх послуг.

Навчальна програма центру «Śnieżka» орієнтована на вихованців закладів професійної освіти, де готують фахівців за спеціалізацією «маляр», «столяр» та «утеплювач». Також тут зможуть удосконалити навички викладачі місцевих училищ та професійні майстри.

«Наші навчально-практичні центри вже апробовані і успішно діють на базі професійно-технічних навчальних закладів освіти у Львові, Луцьку, Калуші та Житомирі. А цього разу ми відкрили новий центр у Рівному. Очікуємо, що це позитивно вплине на якість знань і кваліфікацію випускників, а також їх конкурентоспроможність на ринку праці», – зазначив генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Мерек Павлусь.

Для успішного розвитку та функціонування навчально-практичних центрів «Śnieżka» ТзОВ «Снєжка-Україна» заручилась підтримкою Міністерства освіти і науки України, підписавши 2016 року Меморандум про співпрацю. Таке державно-приватне партнерство сприяє сучасному підходу до навчального процесу у підготовці робітничих професій будівельної галузі, що позитивно впливає на модернізацію професійної освіти в Україні. Сьогодні у планах компанії – відкриття таких навчальних осередків в усіх регіонах нашої держави.

Для створення навчально-практичного центру у Вищому професійному училищі №1 м. Рівне облаштовано навчальні кабінети «Śnieżka», «VIDARON» та виробничу майстерню, що забезпечені необхідними наочно-методичними засобами й матеріалами для занять. Крім того, на його базі відбуватимуться семінари, конференції для викладачів інших професійних навчальних закладів Рівненщини, майстрів будівельних організацій та приватних підприємців.

«Навчально-практичний центр «Śnieżka» у Рівному стане потужним майданчиком для підвищення кваліфікації і освоєння нових технологій малярами й будівельниками. Учні опановуватимуть навчальний матеріал за допомогою сучасних лакофарбових виробів з інноваційними технологіями та матимуть змогу перейняти найкращу європейську практику та досвід», – наголошує генеральний директор компанії.

«Співпрацюючи з виробниками сучасних будівельних матеріалів, ми піднімаємо рівень технологічних навичок учнів, ми підвищуємо рівень культури поводження з матеріалами, а це своєю чергою підвищує престиж професійного навчального закладу», – зауважив директор Вищого професійного училища №1 м. Рівне Ігор Стрижеус у своєму виступі. Водночас голова Рівненської міської ради Володимир Хомко підкреслив, що Рівненська міськрада будь-яким способом підтримуватиме приватно-публічне партнерство з фірмами, які мають хорошу репутацію, і готові приходити у Рівне та співпрацювати щодо підготовки спеціалістів.