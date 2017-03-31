42-річний самбірчанин украв у брата пилосос

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

У Самбірський відділ поліції 30 березня звернувся 46-річний місцевий мешканець, який повідомив, що з його будинку було викрадено порохотяг «Самсунг». Сума завданих збитків становить дві тисячі гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 42-річний брат заявника, який проживає з ним в одному будинку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.