38-річний львів’янин крав велосипеди у дітей

Чоловік заволодів принаймні двома двоколісними транспортними засобами, які належали підліткам

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, ще торік у Сихівський відділ поліції надійшла заява від 35-річної львів’янки. Вона повідомила, що невідома особа викрала велосипед «Аванті», який її неповнолітній син залишив без нагляду на вулиці Кос-Анатольського. Заподіяні збитки становили 4 200 гривень.

Через три тижні після цього випадку до поліцейських по допомогу звернувся 41-річний львів’янин. За словами чоловіка, вдень на вулиці Чукаріна в його 10-річної доньки невідома особа викрала велосипед, вартість якого становить близько 6 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до обох крадіжок причетний 38-річний місцевий мешканець.

Зараз проводять слідчі дії, правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.