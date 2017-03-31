29-річний мешканець Борислава вбив сусіда

Чоловіка взято під варту, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі

У Бориславське відділення поліції 30 березня близько опівночі надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що дорогою до лікарні у кареті швидкої медичної допомоги помер чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що чоловік помер унаслідок ушкодження судин шиї, які були спричинені колючо-ріжучим предметом. Померлим виявився 42-річний мешканець Дрогобича, який раніше відбував покарання за скоєння вбивства.

Поліцейські встановили особу зловмисника, який завдав ножового поранення загиблому. Ним виявився раніше судимий 29-річний місцевий мешканець.

«29 березня близько 23.30 потерпілий повертався додому і поблизу свого будинку побачив знайомого, який сварився з жінкою. Він підійшов до них і зробив чоловікові зауваження, після чого зловмисник вийняв ножа й ударив потерпілого в шию», – повідомив начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Окрім цього, під час проведення невідкладного обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили: предмет, схожий на пістолет калібру 9 мм, корпус гранати, запал, та ще один предмет, схожий на пістолет із затертим маркуванням.

Зброю поліцейські вилучили та відправили на експертизу, встановлюють її походження.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Сьогодні суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.