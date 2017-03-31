21-річний скутерист їздив Львовом без прав, документів і мотошолома (фото)

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Учора близько одинадцятої години вечора екіпаж патрульної поліції помітив скутер, водій і пасажир якого були без мотошоломів. Патрульні зупинили транспортний засіб і попросили водія надати документи, однак у чоловіка їх не було.

Інспектори перевірили особу в базі даних і дізналися, що посвідчення водія він не отримував, а тому керувати транспортним засобом не має права.

На 21-річного водія скутера винесли постанову за керування транспортним засобом без документів та їзду без мотошолома. Також, патрульні провели профілактичну бесіду з водієм і пасажиром про безпеку на дорозі.