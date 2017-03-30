З понеділка у Стрийському парку розпочнуть ремонт лавочок

В рамках підготовки Львова до Великодніх свят ЛКП «Зелений Львів» займається покращенням благоустрою зелених зон міста.

Окрім ремонту лавок, до кінця травня планують провести роботи з фарбування, інформує прес-служба ЛМР.

За інформацією ЛКП «Зелений Львів», лавочки відремонтують до Великодня. За словами директора підприємства Богдана Москвяка, ремонт стосується заміни брусків на лавках. У підприємстві кажуть – замінять близько 100 пошкоджених брусків або прикріплять нові замість тих, що випали.

Роботи з ремонту лавочок розпочнуть із понеділка, 3 квітня, та обіцяють завершити до Великодня. Фарбування об’єктів комунальники зможуть завершити до кінця травня, оскільки, як повідомили в ЛКП «Зелений Львів», цей вид роботи залежить від погодніх умов.

Облагородження устрою здійснюють і в інших парках Львова. Зокрема, за повідомленням ЛКП «Зелений Львів», уже розпочали фарбування об’єктів у парку ім. І Франка.