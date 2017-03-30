Яка погода на Олекси, таким і Великдень буде

За українським обрядовим календарем 30 березня – День святого Олексія, чоловіка Божого, у народі – Теплого Олекси.

«Олексій, чоловік Божий, зиму нанівець зводить», – говорили у давнину. І 30 березня — вже повністю весняний день.

Якщо на Теплого Олексія 30 березня подме теплий вітер — буде літо тепле й мокре, якщо ж сніг, мороз і вітер — літо буде холодне, а якщо пройде дощ — все літо буде дощове.

Саме на Олексія дістають пасічники свої вулики і випускають бджіл. Вважали день Олексія своїм також риболови і мисливці, оскільки на Олексія «Щука хвостом лід розбиває», а ведмідь прокидається від зимівлі.

За стародавнім віруванням, на теплого Олексу вівсянка співає свою першу в цьому році пісеньку — це одні з перших звуків весни.

У цей час журавлі повертаються з вирію, тому люди всіма силами прагнуть затримати цих пернатих, оскільки гніздо цього птаха приносить будинку щастя. Відповідно до фольклорних переказів, журавель «відповідальний» за лад і згоду між птахами. Існує повір’я, що якщо діти кинуть на землю червоний пояс або хустку, то журавлі далі не полетять, а кружлятимуть над тим місцем, де пояс лежить, і потроху спускаються до землі. Цей звичай має назву — «перев’язування дороги червоним поясом».

Якщо ж у цей день дівчина зустріне лелеку – має впасти або присісти додолу. Тоді, за повір’ями, перед нею швидко стане суджений.

Від цього дня кажуть: “Журавлі прилетіли і полудень принесли”: день стає довшим і людині, яка працює, треба вже, опріч сніданку, обіду та вечері, ще й полуднувати.

Дівчата колись вірили в те, що як на Теплого Олекси подарувати жебракові сорочку, не забаряться старости. Вони шили й вишивали потай від матерів і, входячи в церкву, вручали біднякам дарунки. А ще напередодні Теплого Олекси йшли ввечері на леваду, де росла стара верба, та із заплющеними очима виламували гілочку. Якщо вона виявлялася рівною і довгою, майбутній чоловік буде високим і струнким. Ту гілочку вдома освячували і у церкві намагалися торкнутися нею хлопця, який подобається. Якщо вдавалося дрібочку верби кинути йому в їжу або підкласти під подушку, неодмінно засватає.

Джерело: ridna.ua