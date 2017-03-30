До вечора Львів планують повністю очистити від сміття

Станом на 08:00, 30 березня, у Львові залишилось очистити 6 переповнених контейнерних майданчиків ТПВ. Їх планують прибрати до кінця дня.

Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Назарій Романчук.

За його словами, переповнені контейнерні майданчики від твердих побутових відходів має очистити ЛКП “Львівспецкомунтранс”. Ця компанія стала аутсайдером із прибирання сміття у місті, оскільки не змогла ефективно організувати свою роботу.

У ЛОДА сподіваються, що у подальшому Львів нарешті відповідально ставитиметься до виконання своїх безпосередніх обов’язків із прибирання міста. Також звертається до мешканців міста у випадку виявлення повторного перенакопичення майданчиків звертатись на гарячу лінію Львівської області – 112.

Нагадаємо, що міська влада знову не впоралася зі сміттям, тому за вивезення взялась Львівська ОДА. Станом на 21 березня у Львові було 599 переповнених сміттєвих майданчиків.