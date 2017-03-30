Українці зможуть прописатися онлайн

Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає Еспресо.TV.

“Після прийняття Верховною Радою законопроекту про електронні довірчі послуги українці матимуть можливість оформлення місця реєстрації і прописки та отримувати свідоцтво про народження в режимі онлайн”, – сказав міністр.

Він зауважив, що без будь-яких паперових документів українці зможуть на свою пошту отримувати зазначені документи.

Міністр також повідомив, що вже 474 пологових будинків в Україні видають довідки про народження. Тобто батьки 129 тисяч дітей, які народились, змогли отримати свідоцтво безпосередньо у пологових будинках.