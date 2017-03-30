У Львові хуліган побив сусіда. У потерпілого множинні забої та переломи

Потерпілого доставлено в одну з лікарень міста, у нього медики діагностували множинні забої та переломи.

В Личаківський відділ поліції 29 березня за допомогою звернувся 38-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що напередодні близько 23.30 поблизу будинку, де він проживає, його побив сусід.

Потерпілого доставлено в одну з лікарень міста, у нього медики діагностували «множинні забої тканин обличчя, закритий перелом нижньої щелепи, закритий перелом ліктевої кістки».

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний мешканець Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.