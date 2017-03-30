У Львівському музеї релігії презентували фотовиставку про поранених бійців АТО

Сьогодні, 30 березня, у Львівському музеї історії релігії відкрили фотовиставку “Рани”. Це проект американського фотографа українського походження Йосипа Сивенького. Над ним він працює з 2014 року. На полотнах — українські військові, що пройшли війну.

Про це інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

“Кожна світлина – це міні-історія важкопораненого українського солдата під час Євромайдану і АТО. На світлинах художника зображено страждання та посттравматичний стресовий розлад воїнів, – зазначила директор департаменту Христина Береговська. – Загалом Героїв проекту об’єднує сильний фізичний і емоційний біль, а також адаптація до нового життя після поранення”.

За словами Христини Береговської, проект має на меті інформування аудиторії і заохочення до дискусії українців про реінтеграцію поранених солдатів до повсякденного життя. Також обговорення необхідності програми медичного обслуговування, пенсійного забезпечення, курсів фізичної терапії, перепідготовку та майбутню зайнятість, а також важливість збільшення необхідної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.