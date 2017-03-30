У Бориславі реалізовуватимуть проекти з утилізації попутного газу

Про ініціативи покращення екологічної ситуації в Бориславі шляхом реалізації інвестиційних проектів з утилізації (переробки) попутного газу з нафтових родовищ міста йшлося сьогодні, 30 березня, під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з представниками ПАТ «Укрнафта» та Бориславської міської ради.

Реалізація проектів суттєво покращить екологічну ситуацію на території міста та водночас дозволить отримати теплову енергію для громади за нижчими тарифами, інформує прес-служба ЛОДА.

Варто зазначити, що в реалізації даного проекту зацікавлені ПАТ «Укрнафта» і ТОВ «Сполгаз» (Чехія). І це є перевагою, оскільки Борислав матиме змогу обирати найбільш оптимальні пропозиції для громади.