У 2017 році у Львові планують побудувати ще 40 км нових велодоріжок

Велопростір Львова збільшується. Сьогодні у Львові приблизно 80 км велодоріжок.

У 2016 році було збудовано близько 30 км. Реалізація планів 2017 року дозволить довести загальний кілометраж Львівських велосипедних доріжок орієнтовно до 120 км.

Головними досягненнями в 2017 році має стати розвиток веломережі у північних районах міста з формуванням великих сполучених між собою сегментів, а також будівництво великих ділянок трансміської магістралі з півдня на північ міста (вул. Княгині Ольги і пр. Чорновола), інформує прес-служба ЛМР.

«Велоінфраструктура – це ознака розвинутого міста. У містах Європи це все добре розвивається, адже це дуже комфортно і зручно для життя. Ми орієнтуємось на німецькі, голландські, данські, швецькі зразки велоінфраструктури», – розповідає Олег Шмід, радник міського голови з питань розвитку велоінфраструктури.

За його словами, починаючи з 2015 року значно збільшилась кількість збудованих велодоріжок. Цього року довжину доріжок планують довести до 120 км.

Отож, у 2017 році буде повністю збудована велодоріжка, яка сполучатиме Брюховичі з центром Львова. Залишилось збудувати кілька сотень метрів велодоріжки, промаркувати її та встановити світлофори. Також буде виконано більшу частину робіт в рамках проекту будівництва велодоріжки на вул. Городоцькій, від вул. Ряшівської до вул. Чернівецької, та завершать будівництво велодоріжки на частині вул. Богданівської (від вул. Пластової до вул. Золочівської).

З великих велопроектів заплановано у 2017 році розпочати будівництво велодоріжок на вул. Княгині Ольги і продовжити прокладати велодоріжку на проспекті Чорновола, від вул. Липинського до вул. Варшавської. Цей веломаршрут проляже в напрямку північних мікрорайонів Львова по вул. Варшавській та вул. Замарстинівській, з’єднавшись із вул. Івана Мазепи. Великі ділянки велодоріжок і велосмуг будуть збудовані на вул. Б. Хмельницького. А на вул. Сихівській уже зараз будується запроектована на двосторонній трафік потужна велодоріжка.

Завдяки змінам у проектах реконструкції вул. Героїв УПА і вул. Антоновича, вони теж поповнять веломережу міста.

Районні адміністрації під час ремонтів дрібніших вулиць, дворів, громадських просторів та алей також передбачають розвиток там велоінфраструктури. Наприклад, Личаківською районною адміністрацією планується будівництво транзитної велодоріжки в мікрорайоні Майорівка: вона проляже по краю парку Погулянка, повз Пагорб Слави до Личаківського парку.

Торік було розпочато будівництво вулиць заспокоєного руху, які по суті є вело-пішохідними вулицями з можливістю заїзду автомобілів місцевих мешканців. Першими такими вулицями стали Цетнерівка, Корейська і Зубрицького. Цього року таку практику буде продовжено: вулицями заспокоєного руху з домінуванням пішоходів і велосипедистів стануть вул. Котлярська (Галицький район), вул. Голубця і вул. Медової Печери (Личаківський район), вул. Сельських і вул. Бой-Желенського (Франківський район), вул. Озерна, вул. Ботанічна і вул. Слюсарська (Залізничний район), вул. Зимова (Шевченківський район).

«У 2017 році буде запроектовано кілька велоінфраструктурних проектів, які закладуть основу будівництва велодоріжок на наступні роки. Так, заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації на проект велодоріжки зі Львова до Винник, реконструкції вул. Степана Бандери, будівництва нової вулиці з мікрорайону Левандівка в мікрорайон Рясне, реконструкції вул. Федьковича. Усі ці вулиці поповнять міську схему веломережі.

В рамках проекту громадського бюджету, який переміг на торішньому відборі, буде нанесено дорожню розмітку на всі велодоріжки, де бракує такого маркування», – розповів Олег Шмід, радник міського голови з питань розвитку велоінфраструктури.

Нагадаємо, що в планах програми першого етапу розвитку веломережі у Львові збудувати 268 км велодоріжок до 2020 року.

У 2017 році у Львові продовжить розвиватися система муніципального прокату велосипедів: німецько-українська компанія «NextBike Україна» встановить ще 15 велотерміналів, довівши загальну їх кількість у Львові до 22.