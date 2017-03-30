Pianoбой презентував пісню «Родина» українською мовою

Переклад пісні з російської на українську зробила вчителька із Лисичанська

В оригіналі ця композиція, написана Дмитром Шуровим у 2012 році, звучить російською і входить до альбому «Не прекращай мечтать».

Оркестрова, україномовна версія пісні «Родина» з альбому «Не прекращай мечтать», народилася, коли у лютому 2017 року Дмитро Шуров дістав листа від Катерини Галенко з міста Лисичанська Луганської області, у якому був переклад пісні Шурова “Родина” українською мовою. Пісня набула не тільки нового звучання, а й нового змісту − це погляд на те, що відбувається в Україні, очима людини, якої хочуть позбавити її Вітчизни, йдеться на сторінці гурту у Фейсбук.