Ощадбанк почав знімати комісію за оплату комунальних послуг

Державний Ощадний банк запровадив комісію за оплату послуг житлово-комунального господарства, повідомили у прес-службі банку в четвер, 30 березня.

“Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком, і може відрізнятися залежно від регіону. При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій. У Києві така комісія виключно для готівкових платежів в касах з 29 березня становить три гривні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без комісії можна буде платити в касі пенсійними платіжними картками Ощадбанку. Інші клієнти Ощадбанку, а також пенсіонери, які не є клієнтами банку, мають платити в касі комісію.

Як відзначили у фінустанові, Ощадбанк як і раніше, приймає без комісії платежі лише через дистанційні канали платежів: інформаційно-платіжні термінали Ощадбанку (як готівкою, так і картою банку); через мобільний та інтернет-банкінг “Ощад 24/7”; сайти ГІОЦ (головний інформаційно-обчислювальний центр) і ЦКШ (Центр комунального сервісу).