На Жовківщині водій збив неповнолітнього пішохода та втік з місця події

Правоохоронці встановили, що до скоєння ДТП може бути причетний 42-річний мешканець Яворівського району.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 березня о 20.40 в селі Малехів, Жовківського району.

Як встановили правоохоронці, водій скоїв наїзд на пішохода, 16-річного мешканця одного з сіл Жовківського району, та зник з місця події.

Внаслідок наїзду неповнолітнього госпіталізовано з діагнозом «закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням, закриті переломи правої та лівої гомілки».

Як з’ясували поліцейські, до скоєння ДТП може бути причетний 42-річний мешканець Яворівського району, котрий керував автомобілем «Деу Сенс».

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.