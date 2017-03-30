На Львівщині судитимуть лікаря-хабарника

Головний лікар районної лікарні відповідатиме у суді за одержання 9 тисяч грн неправомірної вигоди

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою головного лікаря однієї із центральних районних лікарень Львівської області в одержанні неправомірної вигоди за ч.1 ст.368 КК України.

Доведено, що 9 тис. грн неправомірної вигоди медик одержав від приватного підприємця за надання йому дозволу на проведення комп’ютерної діагностики пацієнтів в медичних закладах цієї районної лікарні. Під час одержання вказаних коштів головного лікаря було затримано.

На даний час, обвинувальний акт уже скеровано до Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області.

Лікареві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.