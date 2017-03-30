Львівські таксисти висунули свої вимоги владі. ВІДЕО

Сьогодні, 30 березня, у Львові таксисти влаштували акцію протесту проти роботи перевізників “Яндекс. Таксі” та «Uber».

Близько трьохсот машин зібрались біля стадіону “Арена Львів”, а тоді колоною вирушили до ЛОДА.

Протестувальники підготували звернення до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

Зокрема, львівські таксисти вимагають:

перевірити діяльності «Яндекс. Таксі» та «Uber» та їх партнерів, які працюють на території України;

припинити діяльність іноземних серверів на території України;

до 1 травня внести зміни до чинного законодавства, які впорядкують діяльність інформаційних серверів, інформаційних служб;

до 1 травня внести зміни до Податкового кодексу – ввести в дію фіксований податок для представників малого бізнесу, самозайнятих осіб та перевізників;

вивести з тіні самозайнятих осіб, малий бізнес, шляхом внесення змін (до 1 травня 2017 року) до Податкового кодексу – запровадженням фіксованого податку.

Такі вимоги озвучив голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський.