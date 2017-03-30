Львівські синоптики застерігають про небезпечні погодні явища у квітні

У квітні, за прогнозами синоптиків, з небезпечних погодних явищ, є грози, зливи, шквалисте посилення вітру і випадіння граду.

Також – швидке зростання температури повітря, що, за відсутності опадів, сприяє підвищенню пожежної небезпеки. Також звичними для квітня є заморозки.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 8º тепла, в горах 6º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 50 мм, в Карпатах 70 мм. Абсолютний мінімум температури повітря 11 – 16º морозу, місцями 6 – 9º морозу. Абсолютний максимум температури повітря 30 – 31º тепла на рівнині, в горах – 28º тепла.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря коливалась від 7,7° тепла до 10,8° тепла. Місячні суми опадів коливались від 24,6 до 94,1 мм.

Найхолоднішим був квітень 2015 року з середньою місячною температурою 7,7º тепла (що в межах кліматичної норми), а найтеплішим – квітень 2009 р. з середньою місячною температурою повітря 10,8º тепла, при нормі 7,7° тепла.

Розподіл опадів був дуже мінливий, від дуже сухого місяця у 2007 р. до надзвичайно вологого у 2008 р.

Найсухішим був квітень 2007 року з місячною кількістю опадів 24,6 мм (48% від норми), а найвологішим – квітень 2008 року – 94,1 мм (185% від норми), при нормі 51 мм.