Львівщина втратила ще одного бійця АТО. Загиблому лише 19 років

У зоні проведення Антитерористичної операції від кульового поранення у голову загинув ще один військовослужбовець зі Львівщини.

Своє життя, захищаючи рідну землю, віддав Кубішин Богдан з селища Довгомостиська, що на Мостищині. Він служив за контрактом у 24 механізованій бригаді. Бійцеві було 19 років.

У родині Романа було семеро дітей. Окрім того, двоє його братів – військовослужбовці-контрактники – зараз також служать на Сході України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати!