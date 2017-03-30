Для потребуючих у Львові функціонують соціальні їдальні

Окрім харчування, люди, які з певних причин опинилися у кризових умовах життя, прийшовши у такі пункти, отримують моральну підтримку та спілкування. Також у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб працює кухня, яка щоденно забезпечує харчуванням клієнтів Центру, інформує прес-служба ЛМР.

Як розповіли в міському управлінні соціального захисту, місто дофінансовує дві соціальні їдальні для потребуючих. Зокрема, соціальну кухню при Храмі Христового Воскресіння, що на вул. Городоцькій, 319А. Вона функціонує щоденно завдяки фінансовій підтримці Мальтійської служби допомоги у Львові, партнерської співпраці з містом Фрайбург (Німеччина), зокрема архиєпархії Фрайбурга і Львівської митрополії УГКЦ, а також дофінансування управління соціального захисту Львівської міської ради. Також щочетверга у сквері біля Порохової вежі, діє мобільний пункт харчування, який організовує ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» спільно з міським управлінням соціального захисту.

Окрім того, з березня у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, працює кухня, яка забезпечує харчуванням клієнтів Центру. Є розроблене 10-денне меню, і щоденно там харчується близько 50 осіб.