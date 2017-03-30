Чиновники рапортують про зростання на Львівщині заробітної плати на 36,7%

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника у лютому 2017 року становила 5 469 грн. Порівняно з попереднім місяцем вона зросла на 1,8%, а з лютим 2016 року – на 36,7%.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За одну відпрацьовану годину нараховано у середньому одному працівникові 39,68 грн. Рівень середньої заробітної плати у лютому 2017 року перевищив державні соціальні стандарти у 1,7 раза (рівень мінімальної заробітної плати для працездатних осіб, який дорівнював 3 200 грн).

Варто зазначити, що найбільш оплачуваними у лютому 2017 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (10 329 грн); з добування сирої нафти та природного газу (10 254 грн); фінансової та страхової діяльності (9 479 грн).