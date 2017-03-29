Живописні полотна презентували в аеропорту «Львів». Фоторепортаж

29 березня в залі міжнародних вильотів «терміналу- А» Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбулася презентація мистецького проекту народного художника України Мирослава Отковича під назвою «Король Данило». Присутнім було представлено дев’ять полотен про дивовижну та неординарну особистість короля, які передають бачення митця постаті короля Данила Галицького та його сучасників. Всі зображені на полотнах образи створювалися на основі Галицько-Волинського літопису. Тепер львів’яни та гості нашого міста матимуть добру нагоду звернути увагу до видатної постаті в історії України.

Фото Володимира Дубаса