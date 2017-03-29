У Трускавці чоловік розгулював з коробкою з патронами

Правоохоронці вилучили в чоловіка 48 патронів калібру 5.45 мм, відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Трускавецького відділення поліції 28 березня під час відпрацювання території міста виявили чоловіка, котрий поводився підозріло. Поліцейські встановили його особу – ним виявився 32-річний місцевий мешканець. З собою чоловік мав коробку, у якій було 48 патронів калібру 5,45 мм.

Як пояснив чоловік, патрони він знайшов у лісі неподалік Трускавця, продавати їх не збирався, а просто зберігав. Набої поліцейські вилучили та скерували на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.