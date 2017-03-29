У суботу львів’ян запрошують на толоку

1 квітня у Львові відбудеться загальноміське прибирання

Толока передбачає комплекс заходів спрямованих на покращення озеленення, благоустрою та санітарного стану Львова.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Під час толоки прибиратимуть парки та лісопарки, зелені зони і сквери, вулиці та прибудинкові території, очищатимуть береги водойм та ліквідовуватимуть несанкціоновані сміттєзвалища. У рамках заходу планують прибрати від сміття понад 700 га зелених зон міста, висадити значну кількість дерев та кущів.

Організатори очікують близько 3 тис. учасників толоки. Львівські комунальні підприємства забезпечать основний реманент і транспорт для вивезення зібраного сміття.

Розпочинають підготовку до великодніх свят і в районах міста. Як зазначають у райадміністраціях, зараз у всьому Львові приводять до порядку прибудинкові території, очищають дороги, ремонтують тротуари тощо.

Керівників підприємств, організацій та установ міста, а також інших небайдужих мешканців, які хочуть долучитись до загальноміської толоки, просять звертатися в управління екології та ландшафтного планування ЛМР за телефоном 297-59-82.

Нагадаємо, в рамках загальноміської кампанії «З нами місто розквітає» на території міста уже пройшла низка заходів з благоустрою та прибирання у парках міста, зокрема парків ім. І. Франка, «Високий Замок», «Погулянка» та території Янівського кладовища. До заходів долучились студенти та колективи навчальних закладів, а саме: ВСПЛК «Інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка», ВПУ Технологій та сервісу, ЛВПУ «Торгівлі та сфери послуг», ВПУ № 29, ЛВПУ «Дизайну та будівництва» та ДНЗ Вище професійне училище харчових технологій.