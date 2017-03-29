У Шевченківському гаю відбудеться фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» (програма фестивалю)

БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ запрошує львів’ян та гостей міста на дев’ятий благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом», щоб у великому дружньому колі розділити радість Воскресіння Христового. Фестиваль відбудеться 23 квітня у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай).

«Воскресіння – це найбільша перемога для християн, адже вона виходить за межі людського розуміння, це Божа дія, перемога життя над смертю. На цьогорічному фестивалі та й у всіх наших заходах несемо ідею перемоги, яка виходить від кожного з нас», – каже о. Тарас Милян, директор БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Програма цьогорічного фестивалю:

11.00 – Архиєрейська Літургія у Церкві св. Софії Премудрості Божої, яку очолить Митрополит Львівський владика Ігор (Возьняк);

13.00-20.00 – великий концерт сучасної української музики за участю відомих українських виконавців: ХАС, гуртів «Kurbasy», «Шосте чуття», співачок Софії Федини та Маріанни Ільків, реп-виконавця ВСЕ ПРО, ILkiv School, а також танцювальної студії iLike dance complex Вадима Лященка, дітей з Центру дитячої та юнацької творчості Галичини,. Буде концерт на Співочому полі від ILkiv School.

Передбачені різноманітні майданчики: дитячий (забави, цікаві конкурси, банси); молодіжний (водіння гаївок, квест, молодіжні ігри); майстер-класи; ярмарок, частування, інтелектуальний майданчик, благодійна лотерея та багато іншого.

«Фестиваль є благодійним. Радіємо, що стільки років у партнерстві з багатьма небайдужими творимо цікаву програму. А кожен, хто заздалегідь придбає квиток на фестиваль, стане благодійником, який підтримує соціальні проекти», – говорить координатор фестивалю Оксана Оліярник.

Контактні дані щодо замовлення квитків: (032) 261 13 89; або +38 067 67 90 207; foundation.la.ugcc@gmail.com.

Квиток можна придбати онлайн, а також у точках продажу: БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ (пл. св. Юрія, 5) та книгарня Старого Лева (пл. Ринок, 12).