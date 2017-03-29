У Львові припинили роботу двох гральних закладів (фото, відео)

Доступ туди мали тільки перевірені особи

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області припинили функціонування двох «підпільних» гральних закладів, у яких клієнти отримували послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп’ютерної техніки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Заклади були розташовані у двох районах Львова і працювали виключно у закритому режимі – їх діяльність ретельно приховувалась від оточуючих, вхідні двері постійно були замкнені та здійснювалось зовнішнє відеоспостереження. При цьому було повністю обмежено вхід до залів будь-яких випадкових гравців. «Перевірені» ж відвідувачі мали можливість грати в азартні ігри та отримувати грошові винагороди від гри.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях правоохоронці виявили та вилучили 40 системних блоків з інстальованим програмним забезпеченням, майже шістдесят тисяч гривень готівкових коштів, виручених від надання послуг, “неофіційну бухгалтерію” закладів, телевізори, столи та сервери із накопиченою на них відеоінформацією.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Проводиться досудове розслідування.