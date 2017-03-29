У Львові представили 9 унікальних полотен про короля Данила

Сьогодні у Міжнародному аеропорту “Львів” стартував унікальний мистецький проект Мирослава Отковича “Король Данило”. Народний художник України презентував глядачам 9 полотен про першого короля Галичини – Данила Галицького.

На важливості мистецької виставки наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

“Дуже важливо, аби сьогодні Львівщина асоціювалася зі спокоєм та комфортом. Це можливо зокрема й завдяки мистецтву та доблесті її земляків. Наш регіон може гордитися своєю плеядою митців та славетними воїнами усіх часів, яким був і король Данило Галицький, – наголосив Олег Синютка. – І кожен турист, що відлітає із цього аеропорту, погляне на його портрет та загадає, що Львів є справді королівським містом з давніми традиціями, а наші земляки примножують славу своєї держави”.

У межах презентації заслужений діяч мистецтв України Мирослав Откович розповів про славетну постать короля Данила Галицького. Зокрема, його подвиги та здобутки для Русі-України. Також він наголосив, що всі образи, зображені на полотнах, створював на основі Галицько-Волинського літопису.

Окрім картин, у межах проекту глядачам також презентували дві реконструкції копії обладунків доби правління Данила Галицького. Усе це — у супроводі класичної музики від струнного квартету “Фенікс” Львівської обласної філармонії.

Усі поціновувачі мистецтва зможуть оглянути презентацію до 31 березня у Міжнародному аеропорту “Львів” імені Данила Галицького.