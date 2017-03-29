У Львові під час пожежі у квартирі постраждала 8-річна дівчинка (відео)

На місці події працює слідчо-оперативна група, щоб з’ясувати причини займання у квартирах

Сьогодні, 29 березня, о 12.10 год. у Залізничному районі міста виникло дві пожежі – на вул. Яворницького, 5 (будинок комунальної власності) та Яворницького, 7 (будинок кооперативної власності).

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР

Унаслідок пожежі на вул. Яворницького, 7 вигоріла квартира і постраждало троє осіб, одна з них – 8-річна дівчинка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, щоб встановити причини займання.

Потерпілу з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано в комунальну міську дитячу клінічну лікарню. Двоє інших потерпілих після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

Пожежу ліквідовано о 13.30. На місці працює оперативно-слідча група.