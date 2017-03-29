У Львові облаштують ще один громадський простір

З середини травня розпочнуться роботи з облаштування нового громадського простору у сквері на вул. Дорошенка, 9. Проект громадського простору був розроблений минулого року.

Про це повідомили в Галицькій районній адміністрації.

При облаштуванні громадського простору передбачено зони зелених насаджень з декоративними деревами. Замощення території буде виконано римським каменем темно-сірого та світло-сірого кольорів, також буде викладена гранітна тротуарна плитка та LED-бруківка. Освітлення скверу буде здійснюватися за рахунок LED-бруківки та розсіяного світла, яке падатиме на сквер з сусідніх будинків.

Як повідомила Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку ЛМР, на сьогодні у сквері на вул. Дорошенка,9 розміщені МАФи. У зв’язку з облаштуванням нового громадського простору, МАФам виділено інші адреси.