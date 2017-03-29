У Львові авто поліції в’їхало в електроопору

Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав

Про це повідомляють у Патрульній поліції Львова.

ДТП сталася сьогодні ввечері на проспекті Чорновола. Як йдеться у повідомленні, патрульні їхали із заявником по крадіжці велосипеда у відділ поліції. Водій автомобіля “Шкода Октавія”, не переконавшись у безпечності маневру, почав раптово перелаштовуватися з однієї смуги в іншу.

Аби уникнути зіткнення з транспортним засобом, патрульні вирішили, що краще в’їхати у перешкоду, заздалегідь переконавшись у безпечності для пішоходів та інших учасників руху.

Свідком ДТП є заявник, який їхав в автомобілі, він написав пояснення.

На водія “Шкоди”складено протокол за статтею 124 КупАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, …., дорожніх споруд чи іншого майна).