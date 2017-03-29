У квітні у Львові відбудеться Весняний діловий форум

У заході, що пройде на “Арені Львів”, візьме участь директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера

27-28 квітня у Львові пройде Весняний діловий форум. Участь у заході візьмуть понад 200 представників бізнесу, влади, інвесторів та фінансистів. На подію запросили директора ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера та екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремету.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами організаторів, форум передбачає чотири панелі:

мікро- та макроекономіка;

ліквідність, таргетування, фінансовий сектор;

людський капітал;

успішні приклади українського бізнесу.

«Коли сьогодні говорять про Львів як центр ділового туризму та активності – це завдяки цим ініціативам, що розпочалися 10 років тому. Тоді не була така програма і так багато учасників (Весняного ділового форуму – прес-служба ЛМР), але до Львова почали приїжджати ділові кола, звідси виходили експертні думки, нові ідеї та проекти. І сьогодні у нас є що розповісти і показати – найактуальніші теми обговорюватимуться представниками потужних інституцій тут, у Львові. Чим більше в майбутньому сюди приїде та повернеться проектів, тим краще для наших компаній», – заявила депутат Львівської міської ради Вікторія Довжик.

Ініціатори анонсують присутність на заході директора ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера, члена Ради НБУ Романа Шпека, віце-президента «Нової Пошти» з людського капіталу Дениса Бродського. Також, як повідомив Володимир Глащенков, ведуться перемовини із Павлом Шереметою щодо модерування першої панелі форуму.

«Головна цінність бізнесу – це люди. Будемо концентруватися, як будувати компанію майбутнього, на унікальному поєднанні нових підходів до аналітики, на нових рішеннях в ІТ. Це важливо, тому що дає величезну конкурентну перевагу щодо розуміння свого бізнесу та щодо конкурентоспроможності українських компаній стосовно західних компаній», зазначив модератор четвертої панелі форуму, партнер Nexia DK Степан Ревич.

«Незважаючи на ситуацію, що є в країні, Львів дуже динамічно розвивається в плані якісного будівництва. Сьогодні постає питання не просто забудувати місто чи країну – питання у тому, щоб забудувати якісними проектами. Створити для людей ефективний простір, в якому хочеться жити. Дивлюся на динаміку оптимістично – Львів має досвід проектування у всій Україні та за кордоном. Проте нам є на що рівнятися – у Європі ці речі давно реалізовані, тож нам треба піднімати планку до відповідного рівня. Будемо переймати досвід, шукати партнерів та реалізовувати якісні проекти», – наголосив партнер форуму, власник та директор ТзОВ «Інститут проектування Комфортбуд» Андрій Вишневський.

Деталі про Весняний діловий форум шукайте на сайті проекту.