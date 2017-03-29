У четвер у Львові поховають бійця АТО Віктора Калитича

Під час виконання службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції загинув львів’янин, полковник Віктор Калитич. Чин похорону відбудеться завтра, 30 березня, об 11.00 год. у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

Відтак від храму об 11.30 год. вирушить автобус на Личаківське кладовище. Поховають бійця на Полі почесних поховань № 76, інформує прес-служба ЛМР.

Герою, старшому науковому співробітнику науково-дослідного відділу (ракетних військ та артилерії) НЦСВ, полковнику Віктору Калитичу було 54 роки. З початком АТО розгорнув активну патріотичну діяльність у Львові, допомагав обласній та міській владі, ракетним частинам в пунктах постійної дислокації та антитерористичної операції. В лютому 2015 року був призваний в лави Збройних сил України за мобілізацією. В зоні проведення АТО був начальником служби ракетно-артилерійського забезпечення.

У Віктора Калитича залишились мати, дружина, донька та онук.

«Ми маємо вшановувати людей, які захищають нашу Батьківщину і віддають за неї життя. Тому просимо заклади громадського харчування та торгівлі з розумінням поставитись до ситуації та стишити на час похоронної процесії звук динаміків. Також закликаємо обмежити розважальні заходи», – наголосив в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Довідка

Віктор Калитич (27.06.1963-26.03.2017) на військовій службі пройшов усі ланки командира – від начальника обслуги пускової установки до заступника командира дивізіону, начальника відділу забезпечення ракетами та боєприпасами служби РАО оперативного командування. Звільнений у запас з лав ЗС України в 2005 році.

В Науковому центрі Сухопутних військ з вересня 2008 року. Працюючи на посаді старшого наукового співробітника, отримав низку науково-практичних результатів, внісши при цьому значний вклад у розвиток ракетних військ та артилерії (РВтаА).

У співавторстві розробив декілька патентів на винахід, раціоналізаторських пропозицій, брав активну участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, підготував більше десяти наукових статей для різних фахових видань.