СБУ оприлюднила інструкції для організаторів провокації на Львівщині

Служба безпеки України опублікувала письмові і електронні інструкції щодо проведення провокаційної акції, що сталася сьогодні на Львівщині у селі Гряда Жовківського району.

Як зазначають на сторінці СБУ у Твіттері, правоохоронці вилучили в організаторів провокації письмові, а також електронні інструкції щодо порядку її організації та проведення.

“Ця невдала провокація є частиною загального задуму в рамках російської спеціальної інформаційної операції”, – вважають в СБУ.

Нагадаємо, акція з перекриття дороги відбулась сьогодні вранці недалеко від Львова. Близько 150 осіб спробували заблокувати трасу на Рава-Руську. Пікетувальники мали у руках плакати польською мовою з гаслами проти геноциду поляків в Україні. Разом з тим, як запевняють в поліції, жодного поляка серед учасників акції не було.

Як повідомив начальник обласної поліції Львівщини Валерій Середа, учасникам перекриття дороги, що веде до Рави-Руської, у селі Гряда на Львівщині за участь в акції платили по 50-100 грн.