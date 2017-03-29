Оприлюднено детальний кошторис ремонтних робіт у Залізничному районі на 2017 рік

Львів’ян закликають долучатися до контролю за якістю робіт

Сьогодні, 29 березня, на своїй сторінці у Фейсбук громадський активіст Валерій Веремчук оприлюднив кошториси на облаштування внутрішніх дворів та подвір’їв, ремонту доріг та тротуарів, а також житлового фонду, які мають бути виконані в Залізничному районі у 2017 році за кошти бюджету розвитку міста.

“Продовжую публікувати титульні списки від районних адміністрацій. Сьогодні – Залізничний район. Прошу місцевих мешканців, активістів вивчати перелік адрес, де проводитимуться цьогоріч ремонти, зокрема, і капітальні, та долучатися до контролю за якістю робіт”, – написав він.

Нагадаємо, кілька днів тому Валерій Веремчук оприлюднив детальний кошторис ремонтних робіт у Галицькому районі Львова. Далі буде – обіцяє активіст.