На завтра у Львові прогнозують грозу

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні вночі у Львові буде гроза. Також завтра вночі очікується короткочасний дощ, слабкий град. Вдень часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 8 – 10° тепла.

31 березня – без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3°тепла, вдень 14 – 19° тепла.

1 квітня очікується без опадів. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8 °тепла, вдень 16 – 21° тепла.