На виїзді зі Львова в районі вул. Кульпарківської горить трава

Пожежники ліквідовують займання

Як повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, сьогодні виявлено кілька місць загоряння сухої трави у Львові та біля міста. Зараз служби працюють на місці, ліквідовують займання.

Зокрема, загоряння сухої трави є в мікрорайоні Білогорща та на вул. Кульпарківській на виїзді з міста. Роботи з гасіння тривають. Причини загорянь з’ясовуватимуть.

«На місце загоряння в Білогорщі виїхали два екіпажі. За попередніми даними, горить сухостій у приватному секторі», – розповіла голова Залізничної РА Надія Банах.

Як уточнив голова Франківської РА Тарас Гнида, на вул. Кульпарківській на виїзді з міста також зафіксовано загоряння трави на території, яка вже за межами Львова.

«Пожежі в екосистемах погіршують якість ґрунтів та призводять до змін видового складу рослинності. У вогні гинуть корисні комахи, які зимували у верхніх шарах ґрунту, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосферного повітря.

Шкода від спалювання сухої трави дуже небезпечна. До складу такого диму входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найбільш отруйних для людини речовин. Тому окрім загрози виникнення значних масштабних пожеж, такі випалювання шкодять здоров’ю людей, особливо тих, хто має серцеві та алергічні захворювання і проблеми з дихальними шляхами», – наголошує начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.