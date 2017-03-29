На Львівщині легковик насмерть збив пішохода

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2104» скоїв наїзд на 60-річного жителя Пустомитівського району, який переходив проїжджу частину поза межами пішоходного переходу.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 березня о 22.35 на автодорозі Львів – Івано-Франківськ поблизу села Шоломинь, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2104», 43-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 60-річного жителя одного з сіл Пустомитівського району, який переходив проїжджу частину поза межами пішоходного переходу.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.