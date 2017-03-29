На Львівщині чоловік упав із залізничного моста в річку

Потерпілого з травмами хребта госпіталізовано
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.
Учора ввечері, о 21:15, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Верчани Стрийського району із залізничного моста в річку Стрий впав чоловік.
На місце події негайно вирушили рятувальники державної пожежно-рятувальної частини 8 м. Стрий.
Рятувальники витягли чоловіка з водойми та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка з травмами хребта госпіталізовано у Стрийську центральну району лікарню.
Як стало відомо, потерпілий є мешканцем села Загірного Стрийського району, 1986 року народження.
Чи був це нещасний випадок, а чи у такий спосіб чоловік хотів поквитатись із життям, з’ясовуватимуть правоохоронці.