МВС посилить охорону диппредставництв

Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення Президента посилює безпеку дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Для уникнення провокацій антидержавних сил, керованих агресором, Національна гвардія спільно з підрозділами Національної поліції збільшила кількість нарядів, які несуть службу на маршрутах, розташованих поблизу дипломатичних об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у військових частинах Нацгвардії приведені у готовність резерви, які надають допомогу підрозділам охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні.

«Основні зусилля особового складу, який залучається до охорони об’єктів, спрямовані на попередження та припинення можливих терористичних загроз, протиправних дій, порушень громадського порядку поблизу дипломатичних представництв», – наголосили у МВС.

Підрозділами Нацгвардії організована взаємодія із територіальними управліннями поліції, штабами АТЦ при регіональних органах Служби безпеки, місцевими органами виконавчої влади, військовими частинами на випадок загострення ситуації на об’єктах, що охороняються.

Нагадаємо, сьогодні вночі з гранатомета обстріляли приміщення Генконсульства Республіки Польща у Луцьку. Через це Генеральні консульства РП призупинили роботу по всій Україні.

У зв’язку з цим МЗС РП оприлюднило заяву, у якій йшлося, що до часу, поки не забезпечать ефективну цілодобову охорону польських дипломатично-консульських установ, акредитованих на території України, вони не працюватимуть.

Незважаючи на закриття консульських установ, консули Республіки Польща будуть надавати необхідну допомогу громадянам Польщі.