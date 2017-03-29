Львів’яни зіграють у міні-футбол з працівниками мерії

Департамент розвитку й управління молоді та спорту Львівської міської ради організовує кампанію комунікації між мешканцями та посадовцями «Сезон футболу. Квітень». Перше тренування відбудеться 8 квітня. Перша гра – 9 квітня. Для участі необхідно зареєструватися.

Організатори наголошують – в рамках Програми розвитку комунікації між посадовцями та мешканцями міста як працівники мерії, так і жителі Львова гратимуть разом у команді.

За словами ініціаторів, кількість місць обмежена. Щоб взяти участь у проекті, необхідно заповнити форму.

«Ми руйнуємо стереотипи щодо чиновників. Хочемо, щоб мешканці зрозуміли, що посадовці – це такі ж люди, з якими можна повеселитися. Тільки, будь ласка, не робіть нашим працівникам підкати», – каже головний спеціаліст управління ІТ департаменту розвитку ЛМР Вікторія Олішевська.

За цим та іншими проектами департаменту розвитку Львівської міської ради слідкуйте у facebook-спільноті підрозділу.