Львів практично звільнили від сміття

Це 10,5% від загальної кількості, інформує прес-служба ЛМР.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 20 майданчиків, у Личаківському – з 19, у Сихівському – з 60, у Франківському – з 13, у Шевченківському – з 18.

Щодо сміттєвих майданчиків, які знаходяться на балансі бюджетних установ, то станом на сьогодні не вивезено сміття з 28 майданчиків освітніх закладів.

Також не вивезено сміття з 3 майданчиків закладів охорони здоров’я.

«Кожного дня у місті назбирується 500-600 тонн сміття. Тому є щоденна необхідність у вивезенні сміття», – наголосили в управлінні житлового господарства ЛМР.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 контейнерних майданчиків житлового фонду.