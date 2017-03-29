Фіскали Львівщини виявили порушення у використанні державних коштів на майже 400 тисяч гривень

Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Г» щодо отримання державних коштів та їх подальшого використання протягом 2015 року.

Проведеним дослідженням встановлено, що у вказаному періоді ТзОВ «Г» отримано бюджетні кошти за виконані роботи по проведенню поточного ремонту вуличного освітлення, монтуванню системи оповіщення, замовниками яких були сільські ради районів Львівської області. В подальшому ТзОВ «Г» частину бюджетних коштів в сумі 383,5 тис.грн. перерахувало на рахунки ряду СГД з ознаками «фіктивності» за нібито отримані субпідрядні роботи.

За матеріалами дослідження районним відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області 16.02.2017 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.