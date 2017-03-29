Департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА запрошує на роботу

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад:
спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю управління внутрішньої та молодіжної політики;
спеціаліста відділу молодіжної політики управління внутрішньої та молодіжної політики, на умовах строкового трудового договору на час відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною в домашніх умовах основного працівника.
Вимоги до професійної компетентності кандидатів на посаду державної служби: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, без досвіду роботи, вільне володіння державною мовою.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
Документи подаються за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка,18 каб. 410.
Контактний тел.: 2 999 239.
Термін прийняття документів з 27 березня до 10 квітня 2017 року.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланнями:
http://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6402113712119889914
http://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6402113712119889912